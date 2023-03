Regata alla Valesana di Campalto: il doppio dei partecipanti dell'anno scorso

Ventotto partecipanti, il doppio rispetto all’anno scorso, hanno partecipato domenica mattina alla seconda edizione della Regata alla Valesana di Campalto, l’iniziativa promossa dall’Associazione sportiva dilettantistica ‘La Barena di Campalto’ e dalla Municipalità di Favaro Veneto, in collaborazione con Consorzio di bonifica Acque risorgive e il Magistrato alle Acque di Venezia.

La regata, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è una gran fondo di 10 km con tecnica alla valesana: voga in piedi in avanti con due remi incrociati e mai a contatto fra loro. La gara, partita alle 9.30, si è snodata attraverso un tratto del canale di Tessera, quindi le imbarcazioni sono entrate nel canale Osellino, percorrendolo fino a San Giuliano, sono entrate in seno de la Sepa per poi terminare il tracciato a Passo Campalto.

“Una bellissima giornata - le parole dell’assessore Mar - a testimonianza di quanto siano importanti le tradizioni anche svolte in terraferma. Ringrazio i consiglieri della Municipalità di Favaro, in particolare Simone Mestriner, Maurizio Gallo e Ugo Battistell, per aver organizzato questa bella iniziativa con il sostegno dell’ASD La Barena”.

Primi quattro classificati – uomini

Maurizio Molin Gianluca Vianello Amedeo Damiano Damiano Allegretto

Classifica donne