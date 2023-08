Regate, a Burano torna la categoria delle “Giovanissime”

«Con l’Amministrazione Brugnaro, nel 2019, prima del Covid, in occasione della regata dei S.S. Giovanni e Paolo, questa opportunità non trovò adeguata risposta», spiega Giusto. «In quella che fu in assoluto la prima edizione, le iscritte non superarono purtroppo i 4 equipaggi ma, in deroga al regolamento che impone un minimo di 7 per consentire lo svolgimento di una regata, furono fatte comunque gareggiare, con lo scopo e la speranza di rendere nota la nuova categoria, stimolandone la partecipazione che non riuscì comunque ad avviarsi».

«Oggi ci riproviamo - continua Giusto - e lo faremo già dalla regata di Burano del 17 settembre, a chiusura della stagione remiera 2023, con l’augurio di poter avviare definitivamente la nuova categoria Giovanissime con la prossima stagione remiera 2024 nella quale sarà regolarmente inserita. Il bando è già pronto e sarà pubblicato lunedì 28 agosto, mentre le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8 di lunedì 4 settembre fino alle ore 12 di giovedì 7 settembre, e saranno possibili seguendo le stesse metodologie online sulla piattaforma DIME».

L’ufficio Regate è a disposizione per tutte le informazioni necessarie, eventualmente anche con la compilazione assistita dell’iscrizione.

«E’ un’ulteriore dimostrazione di come questa Amministrazione creda nello sport, nei suoi valori di inclusione e coesione sociale e di rispetto reciproco. Non dimentichiamo, infine, che grazie al nostro impegno, dal 2022 ci sono premi uguali per uomini e donne per tutta la stagione, non solo alla Storica», conclude Giusto.