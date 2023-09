Scomparsa del presidente Napolitano: aperto in prefettura il registro di condoglianze

Scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano: è stato aperto in prefettura il registro di condoglianze. Seguendo le disposizioni dell'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della presidenza del Consiglio dei ministri, all’Ufficio territoriale del governo è stato aperto un registro di condoglianze.

Il registro, per chi desidera esprimere e far ricevere il suo pensiero in memoria del presidente emerito della Repubblica e senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano, è accessibile all'ingresso della prefettura a San Marco da oggi, domenica 24 settembre, giorno dell'apertura della camera ardente, fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato martedì 26.