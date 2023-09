Relitto davanti alla laguna del Mort: il video dell'immersione

Sono stati oggi presentati i risultati preliminari di un’indagine archeologica subacquea condotta su un relitto giacente vicino alla costa del Mort e finanziata dal Comune di Jesolo. Gli archeologi e i tecnici subacquei, diretti da Alessandro Asta (Soprintendenza ABAP Venezia metropolitana), hanno ispezionato i resti del naufragio, appartenente verosimilmente ad una nave militare della seconda metà del XIX secolo.

Cosa è successo davanti alla costa jesolana un secolo e mezzo fa? Chi e perché ha fatto naufragio lungo le coste sabbiose del Mort? Queste sono solo alcune delle domande che la Soprintendenza ha cominciato a porsi quando, diversi anni fa, sono stati individuati i resti di alcuni relitti in legno in un ampio spazio di mare antistante la laguna del Mort. Se la scoperta della cosiddetta “Cannoniera di Eraclea” e gli studi successivi non hanno del tutto fugato i dubbi su questo relitto militare scoperto a metà degli anni ’90 del secolo scorso, le segnalazioni di nuovi relitti pervenute alla Soprintendenza dal 2014 in poi stanno certamente modificando le impressioni e le aspettative, dal punto di vista storico. Proprio a seguito della scoperta di un secondo relitto (oltre alla Cannoniera) giacente di fronte a Cortellazzo, la Soprintendenza ha proposto l’avvio di una collaborazione finalizzata non solo a comprendere meglio la natura del relitto ma anche a porre le basi per un progetto di archeologia costiera dedicato alla conoscenza, tutela e possibile valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di questo tratto di Adriatico.

Identificati nuovi punti di interesse e reperti

Il lavoro condotto sul relitto, completato all’inizio di quest’anno, ha previsto la realizzazione di un primo inquadramento topografico, pulizia, raccolta dei materiali sporadici e, soprattutto, l’esecuzione di un saggio di scavo archeologico in una porzione dello scafo, al fine di raccogliere ogni utile informazione sulle caratteristiche tecniche, sulle dimensioni effettive e sulla “potenza stratigrafica” residua. Le attività svolte tra il 2014 e il 2021 avevano permesso di determinare che il relitto, lungo circa 40 metri e largo 10, è composto dai resti di uno scafo in legno rivestito di lamina in rame e che, verosimilmente, apparteneva ad una imbarcazione di tipo militare inquadrabile cronologicamente tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo. Dal relitto era già stata prelevata un’elsa di sciabola da abbordaggio, molto concrezionata. Nel corso del progetto Underwater Muse, nel 2020, un team di Ca’ Foscari coordinato dal professor Beltrame era tornato sul relitto verificandone lo stato di conservazione e procedendo ad un rilievo speditivo, durante il quale era emersa anche una porzione della pompa di sentina ed altre tubature in piombo, oltre ad abbondante chiodagione appartenente allo scafo.

Nel corso della campagna 2023, oltre a nuove attività di rilievo, si è proceduto ad identificare alcuni punti d’interesse del relitto, compatibilmente con le difficoltà derivanti dalla copertura sabbiosa, e a realizzare un saggio di scavo trasversale all’asse ideale della nave, che ha consentito di attribuire i resti visibili ad una delle due fiancate del vascello mentre non vi sarebbe traccia visibile della chiglia. Sono stati individuati numerosi reperti, sia all’interno che all’esterno del relitto, appartenenti alle dotazioni di bordo ma solo alcuni frammenti di porcellana inglese del XIX secolo sono stati recuperati. Il saggio di scavo è stato poi chiuso e protetto. La prospettiva di poter indagare i resti di un relitto apparentemente della stessa epoca della Cannoniera apre indubitabilmente scenari di estremo interesse non solo per la ricostruzione specifica dei fatti occorsi in Adriatico nella storia recente ma anche per una potenziale e rinnovata sensibilità pubblica nei confronti di un patrimonio culturale “doppiamente invisibile” quale è quello subacqueo.