Renato Martin rinuncia alla carica di presidente di Federconsorzi Arenili

Renato Martin ha rinunciato alla carica di presidente di Federconsorzi Arenili. La decisione, presa a seguito della sua candidatura a sindaco di Jesolo, è stata comunicata, e di conseguenza condivisa all’unanimità, al consiglio di amministrazione della federazione che raggruppa e rappresenta consorzi e stabilimenti balneari di Jesolo.

«Ho voluto tenere fede all’impegno che avevo assunto nei mesi scorsi quando si era iniziato a fare il mio nome come possibile candidato a sindaco della città - ha detto Martin -. Anche se non vi è alcuna incompatibilità, ho ritenuto corretto agire in questo modo, così da evitare polemiche o strumentalizzazioni, togliendo di conseguenza Federconsorzi da ogni imbarazzo. Rimarrò all’interno del consiglio per continuare a portare il mio contributo, come ho sempre fatto; se ci sarà la possibilità, parteciperò agli incontri, nel caso contrario mi asterrò«. Al momento facente funzioni di presidente è uno dei due vice presidenti in carica, quello più “anziano”, ovvero Antonio Facco (che è anche vice presidente Aja – Associazione Jesolana Albergatori). Prossimamente il consiglio convocherà l’assemblea per la nomina del nuovo presidente.