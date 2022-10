Rincari delle rette nelle case di riposo, il Cda della Francescon si appella al governo

Gli aumenti dei costi, a seguito dei noti rincari, si stanno facendo sentire anche nelle case di riposo. Alla Francescon di Portogruaro nei giorni scorsi sono stati all'ordine del giorno sia gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che i fondi per la ristrutturazione del Padiglione San Gottardo. Il Consiglio di amministrazione (Cda) ha intanto ufficializzato l'insediamento dei due nuovi consiglieri, Robert Cirfera e Paola Cannata, che hanno preso il posto dei dimissionari Alessandro De Risio e Nella Lepore. Sul fronte dei progetti, il Cda ha approvato lo studio preliminare relativo all’intervento di ristrutturazione del Padiglione San Gottardo, reso possibile grazie ai 2 milioni e 150 mila euro del Pnrr.

L’iter prevede ora l’affidamento dell’incarico per la progettazione e la pubblicazione della gara per l’esecuzione dei lavori. Obiettivo è avviare il cantiere entro l’estate 2023, per garantire la conclusione dei lavori entro la fine del 2024 e l’avvio dei servizi entro la primavera 2025. «Grazie a queste opere – commenta la presidente Caterina Pinelli – potremmo garantire nuove e importanti risposte ai bisogni degli anziani e delle persone fragili di tutto il territorio. Si tratta di un ulteriore passo importante per trasformare la residenza Francescon in un moderno centro di servizi per persone anziane a servizio di tutto il portogruarese».

Tema caldo è stato anche l'aumento dei costi derivante, in particolare, dalla vertiginosa crescita delle utenze. «La residenza per anziani - continua Pinelli - registra un aumento delle utenze di circa mille euro al giorno: senza aiuti governativi è un onere impossibile da sostenere, anche in vista dell’inverno e dell’annunciato ulteriore incremento delle bollette. Tutto il Cda è impegnato per scongiurare il rischio di dover riversare sulle rette questi maggiori costi, ma fa appello alle forze politiche della nuova maggioranza di governo del Paese perché consideri assolutamente prioritario il sostegno alle case di riposo e al le famiglie degli anziani accolti. Il rischio, in assenza di aiuti, è di dover aumentare le rette mensili rendendole insostenibili per molte famiglie e mettendo, quindi, in crisi tutto il sistema».