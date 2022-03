Circa due anni di interventi per rimettere a nuovo Ca' Rezzonico

Restauro del soffitto affrescato e delle facciate di Ca' Rezzonico: c'è l'ok della giunta all'intervento del valore di 2,1 milioni, proposto dall'assessore Francesca Zaccariotto.

«Continuiamo a prenderci cura della città e, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, andiamo a destinare quasi 2,1 milioni di euro per il restauro di uno dei palazzi più affascinanti di Venezia – commenta Zaccariotto - Un lavoro che ci consentirà di restituire il quadro generale dello stato conservativo degli elementi strutturali e di quelli di pregio storico-architettonico-artistico di pertinenza del salone da ballo di Ca’ Rezzonico. Abbiamo a cuore il nostro patrimonio artistico siamo al fianco della Fondazione nella manutenzione e conservazione delle sedi dei nostri 11 musei Civici. Dopo l’importante intervento che ha portato nelle ultime settimane alla riapertura di palazzo Fortuny dopo il restauro dovuto ai danni dell’acqua alta, proseguiamo quel percorso iniziato fin dal 2015 per fare di Venezia una città sempre più bella e sicura».

Un lavoro per il restauro del soffitto e di tutti gli elementi strutturali, e di finitura, con i quali si trova in relazione e che mira a risolvere il quadro fessurativo e gli effetti di infiltrazioni d’acqua e di efflorescenze saline che si manifestano sul soffitto affrescato e sulle pareti provocandone il progressivo deterioramento. Con l’occasione sarà possibile anche dare corso a quegli interventi conservativi (disinfestazione biologica, pulitura delle incrostazioni carboniose, ripristino e consolidamento di parti ammalorate, ecc.) fondamentali allo scopo di conservazione del patrimonio artistico del palazzo.

Interventi che verranno realizzati mantenendo l’apertura del Museo del settecento veneziano e che avranno una durata di circa due anni. «L'approvazione del progetto preliminare per il restauro del soffitto affrescato del Museo di Ca' Rezzonico - commenta la presidente della Fondazione Maria Cristina Gribaudi - è l'ennesima scelta che evidenzia l'attenzione del Comune di Venezia e di Fondazione Musei Civici per il patrimonio museale della nostra città. La gestione efficiente dei Musei in questi anni, secondo le indicazioni del sindaco Luigi Brugnaro - sottolinea ancora la presidente Gribaudi - dimostra la lungimiranza di scelte gestionali che guardano al futuro e quindi alla conservazione e alla tutela di un patrimonio unico. Grazie ai tecnici del Comune e di Fondazione per il lavoro congiunto che conducono ogni giorno».