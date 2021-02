Ritornano a splendere le casermette napoleoniche

La giunta comunale di Venezia ha approvato martedì 9 febbraio il recupero conservativo e monumentale delle casermette napoleoniche 8 e 9 di Forte Marghera. Lo riporta l'agenzia Dire. La priorità sarà data alla casermetta 8, le cui condizioni sono al momento peggiori, e stanziando per il suo recupero 5,2 milioni di euro. Lo ha spiegato l'assessore comunale ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, evidenziando che l'intervento si può considerare il secondo lotto di un progetto complessivo da sette milioni, di cui fa parte il restauro di un edificio all'ingresso del Forte, per 1,8 milioni, i cui lavori dovrebbero terminare tra settembre ed ottobre 2021.

I tempi per la casermetta 8 saranno invece più lunghi, in quanto tutto quest'anno se ne andrà per atti amministrativi, e i lavori inizieranno nel 2022, chiarisce Zaccariotto. Una volta effettuata la gara si capirà quante risorse si riescono a recuperare per procedere con la casermetta 9. «Obiettivo è di completare il restauro del Forte entro la fine della legislatura - spiega l'assessore - Per quanto riguarda la casermetta 8, una volta restaurata sarà adibita a spazio espositivo. Va colto il progetto culturale, credo che da parte del sindaco ci sia stata visione a 360 gradi, con la consegna alla città di un sito storico recuperato da dedicare alla cultura». L'edificio sarà adeguato dal punto di vista strutturale con un rafforzamento delle fondamenta, saranno costruite vasche di protezione da eventuali acque alte e il tetto diventerà una terrazza verde aperta al pubblico. Saranno poi realizzate una scala di metallo e un ascensore esterni sul lato nord.