Giardino delle Vergini, approvato restauro di torretta e altri edifici. Previsti ristorante e dehor

La torretta di guardia di Porta Nuova e alcuni edifici novecenteschi nell'area del Giardino delle Vergini all'Arsenale di Venezia saranno ristrutturati. Il progetto ha ricevuto il via libera in giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. L'investimento complessivo è di 8 milioni di euro, soggetto attuatore la Biennale di Venezia.

Il progetto del comparto delle Vergini consiste nella valorizzazione e restauro conservativo di due edifici per servizio pubblico (ristorazione), della torretta di guardia e di tre edifici minori ottocenteschi. L'idea dell'amministrazione è intervenire in maniera minima per migliorare, e in alcuni casi esaltare, i caratteri degli edifici, così da rendere più interessante la fruizione degli spazi e allo stesso tempo renderli funzionali.

Gli interventi dove verrà ospitato il nuovo ristorante prevedono «il consolidamento statico dell’edificio nel suo complesso e il rifacimento delle strutture di copertura - ha spiegato Zaccariotto -, la riorganizzazione interna complessiva, collegando l’edificio principale all’avancorpo chalet, e la costruzione di una struttura amovibile dehor completamente vetrata» che protende verso la darsena.

Nel piano dei lavori è poi previsto l’adeguamento del muro di cinta per migliorare l’accessibilità all’area del giardino. Per la parte che riguarda la torretta di Porta Nuova, ha proseguito l'assessore, «è previsto il consolidamento delle strutture in elevazione e fondazione, il ripristino della scala a chiocciola in acciaio all’interno della torre, su modello di quella esistente e ancora presente nella torre gemella, a nord del canale di Porta Nuova, il rinforzo delle merlature presenti sul coronamento superiore; la riapertura degli oculi tamponati e nuovi serramenti».