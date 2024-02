Completato il restauro di due sale dell'Ex Casino Venier

La Sala da pranzo di Bacco e il Salone delle Arti dell'Ex Casino Venier, a Venezia, sono rinati. L'intervento di restauro, presentato ieri, è opera del’associazione culturale italo francese Alliance Française de Venise che nell'ottobre del 2022, a seguito dell'accordo sottoscritto con il Comune di Venezia per la concessione dell'immobile, aveva proposto di effettuare a proprie spese una serie di interventi di manutenzione straordinaria.

Il restauro è stato reso possibile grazie al sostegno del Gruppo dei Giovani Donatori del Comité Français pour la Sauvegarde de Venise e di Jean-François Canton e Annie Canton. Storico edificio a pochi passi da piazza San Marco, il palazzo è un gioiello dell'architettura cittadina del Settecento, con pavimenti, stucchi e affreschi originali, come pure gli specchi, i caminetti, le porte in palissandro e le maniglie e le serrature in bronzo.

