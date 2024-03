Quasi completato il restauro di Palazzo Soranzo

Sono in fase di conclusione i lavori di restauro di palazzo Soranzo, l'edificio cinquecentesco in fondamenta Colleoni a Murano. Gli interventi sono stati mirati a eliminare le barriere architettoniche e a mettere in opera di un elevatore per persone con ridotta capacità motoria, oltre a eliminare le infiltrazioni dal basso e a installare nuovi impianti di calore e raffrescamento. Il consolidamento statico dell’edificio sarà garantito dal restauro delle murature. Nel progetto rientrano anche il rifacimento degli intonaci, la realizzazione di nuovi servizi igienici e locali spogliatoi.

«Sono in fase di conclusione i lavori che consegneranno all'isola di Murano palazzo Soranzo sotto una nuova veste - spiega l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, che nei giorni scorsi ha eseguito un sopralluogo -. Nel palazzo troveranno sede, al piano terra, una serie di servizi pubblici essenziali come gli uffici della polizia locale e la sede dell'anagrafe. Altri spazi saranno dedicati ad attività di aggregazione per eventi temporanei e mostre, oltre che come sede di associazioni dell’isola di Murano». Fino al 2016 l’edificio è stato a lungo utilizzato come sede della scuola elementare Ugo Foscolo, che proprio a palazzo Soranzo aveva soggiornato per un periodo.