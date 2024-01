Avviato il restauro della passerella pedonale a Dese

La Città metropolitana dà il via ai lavori di manutenzione straordinaria della passerella pedonale in legno tra via Pialoi e la SP 40 via Altinia, in località Dese. Questo intervento, atteso da tempo, segue le numerose segnalazioni dei cittadini, che hanno messo in luce la necessità di un restauro urgente.

Si prevede la demolizione della vecchia struttura, salvaguardando le parti ancora in buono stato. Un tratto di 15 metri presso l'incrocio con via Pialoi verrà mantenuto, mentre il resto del percorso, estendendosi per circa 425 metri, vedrà la creazione di un camminamento pedonale a raso. L'importo dei lavori è di 86.900 euro.

I lavori si concluderanno in tempo per la primavera

«Il cantiere che abbiamo avviato oggi è un intervento urgente di riqualificazione di una passerella molto utilizzata sia dai residenti che dai cicloturisti – spiega Paolino D’Anna, consigliere metropolitano delegato alla viabilità –. I monitoraggi dei nostri tecnici e le segnalazioni dei residenti son state utili per predisporre un intervento di manutenzione straordinaria che si concluderà in tempo per la primavera quando l’utilizzo di quel percorso aumenterà notevolmente con la bella stagione da parte dei ciclisti».

Il dettaglio dei lavori

I lavori sono iniziati dal primo tratto via Pialoi e prevedono la tombatura del fosso esistente e la realizzazione del percorso a raso di larghezza pari a 1.20 m in materiale misto stabilizzato mantenendo la barriera stradale di sicurezza. Nei tratti successivi verrà realizzata una palificata di contenimento a lato fossato in abete con parapetto di protezione e successivo riempimento e posa dello stabilizzato. I cantieri avranno una durata di 77 giorni.

