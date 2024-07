Al via il restauro del salone da ballo di Ca' Rezzonico

Il sontuoso salone da ballo di Ca' Rezzonico, uno dei più importanti e prestigiosi palazzi di Venezia che ospita dal 1935 il museo del Settecento Veneziano e altre attività museali, sarà presto restaurato. Il progetto, che prevede un investimento di due milioni e mezzo di euro a carico della Fondazione Musei Civici di Venezia, è stato approvato dalla giunta comunale.

«Si è reso necessario a causa del progressivo peggioramento dello stato di conservazione dell’apparato decorativo della volta del soffitto, aggravatosi negli ultimi decenni, soprattutto a seguito degli interventi di modifica strutturale e architettonica introdotti durante il ventesimo secolo e per le infiltrazioni provenienti dall’esterno», spiega l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. A conclusione di una ampia campagna di monitoraggi, indagini diagnostiche e conoscitive è stato redatto un progetto articolato, autorizzato dalla Soprintendenza che, in sintesi, si distingue in tre ambiti principali: strutturale; di restauro decorativo del soffitto e di restauro delle facciate esterne.

«Il principio alla base degli interventi previsti - spiega Zaccariotto - è stato quello di affrontare in modo coordinato ed integrato le numerose ed eterogenee problematiche emerse negli anni e confermate da campagne di indagini conoscitive; il risultato finale è appunto il progetto approvato in giunta, che intervenendo sulla statica del solaio, sulle parti affrescate e sulla protezione delle facciate esterne garantirà nei prossimi anni la conservazione e tutela del bene, oltre che il ripristino della maestosità e lo splendore pittorico del soffitto affrescato». Il restauro avrà una durata di 22 mesi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday