Scuola Grande di San Giovanni, completato il restauro dello scalone monumentale

Un cantiere iniziato nel 2018 per risolvere problemi strutturali che si trascinavano da molti anni e che riconsegna alla città un'opera di grande pregio. È stato presentato venerdì 20 maggio il restauro dello scalone monumentale della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, a San Polo, realizzato grazie a Venetian Heritage. Alla riapertura sono intervenuti Valentina Marini Clarelli Nasi, presidente Venetian Heritage, Franco Bosello, guardian grande della Scuola di San Giovanni e l'assessore comunale al Turismo Simone Venturini. Per il restauro sono stati investiti 700 mila euro.

Lo scalone, progettato nel 1498 dall'architetto bergamasco Mauro Codussi, presentava fessurazioni alla struttura della volta e del pianerottolo centrale con spaccature lungo tutte le rampe delle scale. Necessitava di interventi per migliorarne le condizioni di staticità, oltre ad opere di restauro artistico. Venetian Heritage, che ha coordinato i lavori, è un’organizzazione internazionale non profit con sedi a New York e a Venezia e sostiene iniziative culturali tramite restauri, mostre, pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche. Agisce nel quadro del programma congiunto Comitati privati internazionali per la Salvaguardia di Venezia e ha come scopo quello di far conoscere al mondo il patrimonio di arte veneta in Italia e nei territori anticamente parte della Serenissima.

Fondata nel 1261, la Scuola di San Giovanni, una delle più prestigiose di Venezia, era una confraternita di Battuti. Inizialmente la sua sede era a Sant'Aponal, nel 1301 si trasferì nella zona della parrocchia di San Stin, alla chiesa di San Giovanni Evangelista fondata della ricca famiglia Badoer. Qualche anno dopo i Badoer vi costruirono accanto un ospizio per vedove di cui nel 1340 concessero in locazione alla Scuola il piano superiore. Tra il 1349 e il 1354 i confratelli ristrutturarono gli ambienti.