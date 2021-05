Un atto vandalico l'aveva sfregiata: la statua della Madonna ritorna in piazzale a Marghera

“Com'era, dov'era”: a Marghera la statua della Madonna Miracolosa con le mani aperte è da oggi di nuovo nel posto in cui si trova da ormai 67 anni, in piazzale Giovannacci. La statua aveva subito un grave atto vandalico nella notte tra il 25 e il 26 novembre scorsi quando un 31enne aveva, come sottolineò il sindaco Luigi Brugnaro, «offeso la città».

Riportata al suo originale splendore

Era stata tra l'altro decapitata, colpita in più punti sul corpo e privata delle mani. Per restaurarla si sono dovute fare nuove mani e parti del mento e del naso, rigorosamente in marmo di Carrara, come il resto della statua, e coprire altre “cicatrici” con polvere di marmo. Inoltre è stato risistemato il vialetto circostante, addobbato con nuove piante. Un restauro che assume un significato ancora più importante visto che cade proprio nel mese di maggio, mese della Madonna. Con la statua ritornata al suo originario splendore, lunedì mattina si è svolta infatti una breve ma significativa cerimonia di inaugurazione alla presenza delle Istituzioni e del parroco di Sant'Antonio, padre Floriano Broch (che ha impartito la benedizione) e una significativa rappresentanza di cittadini.

Intervento in tempi brevissimi

«E' una cerimonia – ha precisato l'assessore Venturini – che facciamo in stile 'pandemia', nell'attesa di fare, quando questo periodo sarà finito, una grande inaugurazione ufficiale, alla presenza del sindaco e del Patriarca. Ci sembrava però giusto, terminato il restauro, offrire nuovamente la Madonna alla cittadinanza: essa infatti è un simbolo, non solo per i credenti, ma per tutti gli abitanti di Marghera». «Ringraziamo davvero di cuore il Comune – ha sottolineato il presidente della Municipalità – per questo intervento, compiuto tra l'altro in tempi brevissimi. Questa statua si trova in piazzale Giovannacci dal 1954, dapprima al centro della rotonda, e ora, oramai da qualche anno, su questo lato, proprio dietro alla fermata del tram: essa è parte integrante e imprescindibile della nostra storia e del nostro quartiere.»