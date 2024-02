Rette case di riposo: «Famiglie costrette a pagare di tasca propria»

«Nel 2023 molte famiglie dell’Ulss 3 Serenissima hanno dovuto pagare di tasca propria l’intera retta dei familiari prevista per le case di riposo. Motivo? La mancanza di disponibilità d’impegnative di residenzialità finanziate». Sono i dati di una ricerca svolta da Fnp Cisl Venezia, dai quali emerge una situazione che, a partire da luglio scorso, avrebbe obbligato molti utenti a farsi carico dell’intera somma di ricovero, diversamente suddivisa fra la quota alberghiera a carico dell’utente e quella socio-sanitaria di competenza della Regione.

Il rischio che non ci siano abbastanza fondi per il 2024

L'importo regionale destinato all’Ulss 3 a finanziare per il 2024 la residenzialità per i non autosufficienti è pari a oltre 88 milioni (+ 8,4 milioni rispetto al 2023) ma, secondo i sindacati, potrebbe essere sufficiente a coprire fino a un massimo di 4.644 impegnative, contro i 4.796 posti previsti: ciò significa che centinaia di persone potrebbero essere costrette a pagare la retta piena. «Dai primi dati in nostro possesso relativi all’inizio del 2024 sugli accoglimenti all’interno delle strutture – spiega il segretario di Fnp Cisl Venezia Luigino Michelon -, permane una quota-parte di regime non convenzionata. Tradotto: più nuclei dovranno ancora pagare di tasca propria, se alla lunga la Regione non dovesse prendere degli adeguati provvedimenti».

L'appello: «Servono più fondi»

In queste settimane, Fnp Cisl Venezia sta recependo anche i timori dei sindaci del Veneziano durante gli incontri per la contrattazione sociale unitaria. Dario De Rossi, della Segreteria della Cisl di Venezia, lancia un appello alla Regione. «Servono più fondi a disposizione per coprire le esigenze di chi usufruirà delle case di riposo – suggerisce – o, in alternativa studiare nuovi modelli, che superino l’attuale onerosità incentrata sui centri servizi. Un’idea potrebbe essere di istituire un contributo regionale aggiuntivo sulla quota alberghiera in base ai parametri Isee per andare incontro alle famiglie in difficoltà. Da parte nostra, c’è la massima disponibilità nel voler condividere proposte e trovare le soluzioni più adatte».

