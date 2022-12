Venezia, al via la revisione di 12 pianini nel centro storico e isole

Al via la revisione di 12 pianini nel centro storico di Venezia. La giunta comunale ha, infatti, approvato la delibera con la quale si dà l'ok all'iniziativa, che riguarda i “pianini” di Campo San Pantalon, Campo S. Stefano, Lido Gran Viale, Via Garibaldi, Campo del Gheto Novo, Campo San Barnaba, Campo San Tomà, Campo Sant'Aponal, Campo de l'Arsenal, Campo San Zandegolà, Campiello Albrizzi e Campiello de Ca' Zen.

«Prosegue, con questa delibera, - spiega l'assessore al commercio, Sebastiano Costalonga - quell'importante e puntuale lavoro che come amministrazione stiamo portando avanti per pianificare tutte le aree pubbliche della città a interesse paesaggistico e a presenza cospicua di attività produttive, ai fini di una condivisione collettiva e di una giusta convivenza tra interessi delle attività produttive e vivibilità dei residenti. Un lungo lavoro che ci vede impegnati in un percorso di concertazione tra Comune, Soprintendenza , associazioni di categoria e cittadine e i rappresentanti delle Municipalità: solamente con la collaborazione di tutti dimostreremo di voler migliorare la qualità della vita per chi abita o si trova a visitare la nostra bellissima città».

Le principali novità riguardano l'aggiornamento dei pianini prevedendo alcuni plateatici, inizialmente rilasciati durante la pandemia a coloro che prima ne erano sprovvisti e successivamente, a fronte della domanda del titolare dell'attività, ritenuti idonei. Questa operazione conclude anche la fase di procedure straordinarie adottate a favore delle attività produttive negli scorsi anni, in considerazione della ormai mutata situazione sanitaria; inoltre, è previsto anche il mantenimento del divieto di rilascio di ampliamenti e di nuove concessioni di suolo pubblico, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della città antica, per un ulteriore periodo di mesi 12, a partire dal prossimo 1 gennaio 2023.