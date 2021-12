Le giocatrici dell'Umana Reyer insieme per la terza dose di vaccino

Le ragazze della prima squadra femminile dell'Umana Reyer hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose di vaccino. Lo ha comunicato la stessa società.

«Il vaccino è il mezzo più efficace per frenare il virus, per garantire la salute e contenere il più possibile l’isolamento - hanno spiegato dalla società -. Reyer sostiene fermamente la campagna di vaccinazione come gesto per la vita».