Rialto, sabato riapre l'ex Coin-Excelsior: tocca a Ovs

Inaugura il 20 aprile, nei giorni di picco di Biennale, il nuovo negozio Ovs che sorgerà nel punto vendita che era stato di Coin Excelsior, localizzato in posizione strategica a pochi passi da Rialto, in salizada S. Giovanni Crisostomo, punto dove transitano migliaia di persone ogni giorno. L'apertura era attesa da febbraio, dopo che la catena d'abbigliamento, dopo 6 anni di chiusura, aveva fatto sapere di aver preso in affitto il posto e avviato i lavori, che sono proceduti spediti nelle settimane a seguire.

La notizia della chiusura nel 2018, dopo decenni di attività, aveva avuto una certa risonanza, anche per le conseguenze sui 90 dipendenti. Coin, brand storico veneziano, aveva abbandonato il palazzo anche a causa dei costi dell'affitto ritenuti insostenibili. Così un negozio centralissimo - affacciato sul ponte de l'Ogio, adiacente al Fondaco dei Tedeschi - era stato lasciato nell'abbandono, le vetrine e le finestre oscurate con pannelli. Per molti anni, anche a causa della pandemia, nessuna novità, poi a febbraio la svolta. Nelle ultime ore, la comunicazione, sulle vetrate, dell'imminente riapertura.