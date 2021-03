Il negozio Stefanel di Venezia riapre dopo l'acquisizione da parte di Ovs

Concluse le formalità del passaggio di proprietà del brand a Ovs, i punti vendita Stefanel cominciano progressivamente a riaprire. Si tratta di 23 negozi di abbigliamento in tutta Italia tra cui quello di Venezia - ai piedi del ponte di Rialto, in campo San Bartolomeo - che torna operativo da giovedì 4 marzo.

I presupposti fanno ben sperare: «La ripresa delle attività nei negozi Stefanel - comunica la società - rappresenta il primo step per il rilancio dello storico brand, che prevede un ampio piano di crescita già nel corso del 2021 in Italia e all’estero».

I capi di abbigliamento messi in vendita, per ora, fanno parte dell’ultima collezione della precedente gestione. Nel frattempo il team creativo di Ovs è al lavoro sullo sviluppo del nuovo prodotto che si troverà in negozio a partire dall’avvio della prossima stagione autunno-inverno. Con questa operazione, specifica Ovs, «puntiamo al rilancio di uno storico brand di moda italiano conosciuto in tutto il mondo».

Ovs si era aggiudicato definitivamente il marchio e i negozi a gennaio 2021 in seguito al benestare del ministero dello Sviluppo economico sull'operazione commerciale. I punti vendita acquisiti si trovano in posizioni prestigiose dei centri di molte città italiane.