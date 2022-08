Riapre l'Oasi di Ghisel a quattro anni dalla tempesta Vaia

Domenica 14 agosto l’Oasi Papa Luciani di Ghisel, a Cencenighe (Belluno), riapre ufficialmente a distanza di quasi 4 anni. La tempesta Vaia, che ha colpito le Dolomiti e soprattutto la valle del Cordevole nel 2018, aveva lasciato ferite profonde anche in questa zona: sentiero franato, teleferica crollata, danni alle strutture. Ora la tenacia, la pazienza e la grande disponibilità degli amici e sostenitori dell’Oasi hanno permesso di ripristinare il sentiero. A rendere possibile il progetto di recupero sono stati i fondi stanziati dalla Regione Veneto e utilizzati dal Comune di Cencenighe.

L'area era nata nel 1978 grazie a don Ettore Fornezza, per 9 anni segretario particolare del patriarca di Venezia Albino Luciani. L’Oasi intitolata a Giovanni Paolo I, dunque, potrà nuovamente accogliere i fedeli. «Sono commosso ed emozionato - è il commento di monsignor Fornezza - Non poter raggiungere Ghisel per 4 anni mi creava ansia e preoccupazione. Questo piccolo angolo di Paradiso è il mio rifugio e quello di tanti fedeli e parrocchiani veneziani che ancora oggi amano e pregano Giovanni Paolo I. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riapertura: volontari, amici, ex parrocchiani della comunità dove sono stato parroco a Venezia ma anche la Regione Veneto, l’assessore Gianpaolo Bottacin, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il sindaco di Cencenighe Mauro Soppelsa. E soprattutto gli operai che in questi giorni hanno lavorato da mattina a sera per fare in modo che tutto fosse pronto per la festa di domenica prossima. Papa Luciani, dall’alto, ha sempre vagliato su di noi e quest’anno, in onore della sua beatificazione, abbiamo portato a Ghisel una statua di bronzo che lo rappresenta, che mi era stata donata ai tempi in cui ero delegato patriarcale a Torcello. Sarà una bella sorpresa per tutti coloro che arriveranno a Ghisel».

Domenica, infatti, è in programma la “Festa di Ghisel”, occasione ideale per percorrere il nuovo sentiero e ammirare la statua di Papa Luciani. Come da tradizione, alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa. A seguire il consueto pranzo per tutti coloro che vorranno restare e godersi la giornata in compagnia.

Inoltre sarà presto attivo un nuovo impianto di pannelli fotovoltaici, che darà energia pulita non solo all'Oasi ma a tutta la cittadina: il progetto è stato realizzato grazie ad un contributo del Comune di Venezia proveniente dal fondo creato con gli stipendi ai quali ha rinunciato il sindaco Brugnaro. Risorse destinate, appunto, al finanziamento di progetti di valore sociale.