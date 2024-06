Valli di Chioggia, riaperto il ponte delle Trezze

«Era dal 2019 che si attendeva la riapertura e oggi a Valli possiamo considerare un capitolo concluso anche questa attesa». A parlare è Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, dopo la conclusione dei lavori sul ponte delle Trezze, che è stato riaperto.

«I cittadini attendevano l'intervento da molti anni - spiega Angelo Mancin, assessore ai lavori pubblici di Chioggia -. Quest’opera era una delle priorità dell’amministrazione. Abbiamo allungato un po’ i tempi di consegna per via delle criticità alle fondamenta riscontrate in fase di cantiere ma, finalmente, ci siamo». L’asse stradale interessato dal progetto ha una lunghezza di circa 130 metri . Nella parte centrale si trova il ponte in calcestruzzo armato che si sviluppa per circa 22 metri ed è costituito da un’unica travata poggiante su due pile in alveo e sulle relative spalle. Tra le maggiori criticità che erano state rilevate, il cedimento della spalla a nord est, la presenza di fessurazioni nella parte basale dei pilastri, il precario stato di manutenzione dei pali e l'impalcato con cavillature e fessurazioni. Durante i lavori di restauro delle spalle del ponte, sono emerse delle criticità sulle fondazioni che non erano visibili in loco, che hanno portato a un leggero aumento del costo dei lavori, che si aggira complessivamente intorno ai 616mila euro.