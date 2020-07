Riapre l’impianto di Rialto A e B dopo i lavori per sistemare i danni causati dall'acqua alta

Giovedì 23 luglio riapre l’impianto di Rialto A e B (Riva del Carbon) a cui approderà la linea 1 da inizio servizi fino alle ore 19.20. L’intervento, per un importo complessivo di 400mila euro, ha comportato la progettazione e realizzazione dalla struttura di fondazione, del piano di calpestio, delle dotazioni tecnologiche, del punto vendita e della cartellonistica. L’impianto sarà dotato di tornelli di entrata e uscita e di emettitrice automatica. La struttura, rifatta dopo i danni subiti dall’acqua alta del 12 novembre 2019, è stata realizzata ponendo attenzione alla nuova pavimentazione, al sistema di ormeggio, all’accessibilità al pontile anche da parte delle persone con disabilità motoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda l'approdo dei vaporetti, la linea 1 approderà da inizio servizi di giovedì a Rialto A e B fino alle 19.20 circa, successivamente dalle 19.30 fino a fine servizi - a seguito del termine dell’orario programmato di linea 2 - la linea 1 si sposterà presso l’impianto di Rialto C e D (Banca d’Italia) per proseguire poi il servizio regolarmente fino a fine orario. Presso l’impianto di Rialto A e B fermerà anche la linea arancio di Alilaguna. Con la riapertura degli approdi A e B a Rialto verrà avviato lo smontaggio delle strutture provvisorie costruite di fronte a Palazzo Cavalli per alleggerire il traffico in questi mesi di cantiere.