Riapre il mercato settimanale di Chioggia con il nuovo servizio di sorveglianza

Il Comune di Chioggia comunica che giovedì 26 novembre riprenderà il tradizionale mercato settimanale all’aperto in Corso del Popolo. Il servizio di sorveglianza è stato implementato in chiave anti-Covid con l'impiego di volontari della protezione civile, che, assieme al personale dell'Ada e alla polizia locale, controlleranno il corretto utilizzo della mascherina, la presenza del gel disinfettante nei pressi dei banchi, la vendita frontale e il distanziamento interpersonale.

Disposizioni

«Per il nostro contesto rimane la divisione in aree come definito nel piano, ferma restando l'impossibilità di perimetrare tutto il Corso del Popolo, con le numerose aperture dalle varie calli – spiega il sindaco Alessandro Ferro – per scongiurare ancor di più potenziali assembramenti, mancanze o usi scorretti della mascherina, abbiamo potenziato la sorveglianza ai principali accessi, confidando, come di consueto, nella collaborazione di tutti. Trovo che gli annunci, le ordinanze a singhiozzo e i successivi chiarimenti delle stesse, contribuiscano a generare confusione, ma, come sempre, ci adeguiamo alle disposizioni secondo uno spirito collaborativo, al fine di permettere lo svolgimento del mercato e il lavoro degli operatori».

«Nei giorni scorsi ho scritto personalmente alla Regione per porre l'attenzione sulle specificità della nostra realtà, al fine di riaprire in sicurezza – aggiunge l'assessore al Commercio Genny Cavazzana – ci saranno i dovuti controlli, e, al contempo, facciamo appello alla sensibilità delle persone, affinché si rechino al mercato solo per reali necessità di acquisto e prediligano, invece, le semplici passeggiate in altri luoghi o orari».