Il Museo di Torcello riapre al pubblico sabato 22 e domenica 23 maggio. Per questo primo fine settimana di ripartenza l’ingresso sarà gratuito, ma con obbligo di prenotazione che va effettuata telefonicamente entro le ore 18 di venerdì 21 maggio, chiamando lo 041 2765001 o via mail all’indirizzo museotorcello@servizimetropolitani.ve.it .

Il Museo di Torcello racconta la storia di un’isola che sicuramente già dal I secolo d.C. era un punto di approdo e scambio commerciale tra il mare e l’entroterra, una sorta di primo scalo per la città romana di Altino connessa alle principali antiche direttrici viarie di collegamento con l’est e il nord Europa: la via Annia e la via Claudia Augusta. Gli accessi saranno fissati in base alla disponibilità di posti per fasce orarie. L’orario di apertura va dalle 10.30 alle 17.30 con ultimo ingresso alle ore 17.

Abitata e dotata di strutture portuali e commerciali, inserita nel sistema economico romano imperiale, Torcello si è svuluppata nei secoli delle invasioni e della formazione dei regni romano-barbarici, offrendo alla popolazione della terraferma un luogo sicuro dove risiedere e formare una più ampia comunità che raggiunse il suo massimo sviluppo nel X secolo. Torcello fu così, prima di Rialto e di Venezia, la città della laguna, un luogo florido e dedito al commercio. La San Servolo Servizi, la società in house della Città metropolitana, è pronta ad accogliere i visitatori nelle due sezioni espositive.