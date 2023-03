Riapre la sala B del multisala Giorgione di Venezia

Riaprirà giovedì 16 marzo, dopo un lungo periodo di chiusura, la sala B della multisala Giorgione a Venezia. Il cinema lagunare, al termine delle operazioni di ripristino di alcuni impianti tecnologici, torna così a rimettere in funzione una sala capace di contenere fino a 74 posti a sedere.

Torna così al completo la disponibilità delle sale di Circuito Cinema Venezia in città: Giorgione (sale A e B), Rossini (sale 1, 2 e 3) a Venezia centro storico; Astra (sale 1 e 2) al Lido, Dante (una sala) a Mestre. «Quattro cinema dislocati su tutto il territorio comunale, una sola città: dalla laguna alla terraferma. Continuiamo a investire sulla cultura, per rendere sempre più funzionali i luoghi dedicati ai cittadini e offrire una maggiore scelta al pubblico», ha spiegato la presidente della commissione cultura, Giorgia Pea.

Per restare aggiornati sulla programmazione dei film e degli eventi di Circuito Cinema Venezia, completi di trame e trailer, e per acquistare i biglietti, è possibile utilizzare l'app dedicata (disponibile per iOS e per Android).