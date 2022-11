Riapre lo sportello badanti

Riprende l’attività dello sportello per assistenti familiari (badanti) nelle due sedi di San Donà e Jesolo che fanno da punto di riferimento per tutti Comuni che partecipano al progetto: Caorle, Cavallino Treporti, Fossalta di Piave, Musile e Noventa di Piave. Lo sportello è gestito dall’Ipab Monumento ai caduti in guerra di San Donà e opererà in rete con i servizi socio-sanitari dell’azienda Ulss 4 Veneto orientale oltre che con le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore della zona.

Lo sportello è un servizio pubblico e gratuito a disposizione delle famiglie residenti nei Comuni che partecipano al progetto e fornisce informazioni e supporto a quanti sono coinvolti nella gestione domiciliare di persone non autosufficienti. Aiuta le famiglie a focalizzare qual è il profilo dell’assistente familiare che sta ricercando, controlla la qualità del rapporto che si instaura, informa su tutti i servizi presenti sul territorio che possono offrire ulteriore supporto alle famiglie. Lo sportello consentirà agli stessi assistenti familiari di iscriversi al registro regionale aiutandoli ad adempiere alle loro incombenze professionali, oltre che sostenere la loro formazione e aggiornamento relativamente a un’occupazione che richiede sempre maggiori competenze vista la particolare fascia di popolazione cui si rivolge.

«Abbiamo attivato questo servizio grazie a un finanziamento regionale e da subito ha riscontrato un grandissimo gradimento – dichiara Silvia Lasfanti, vicesindaca del comune di San Donà di Piave e assessora alle Opportunità sociali – tanto che quando lo abbiamo interrotto per qualche mese le richieste di famiglie e assistenti sono continuate ad arrivare. Ora riprendiamo con risorse appositamente stanziate dai Comuni aderenti che attingono dalle proprie disponibilità finanziarie, proprio perché tutti ne abbiamo sperimentato l’importanza. Va precisato che i servizi offerti sono a disposizione solo dei residenti dei Comuni che vi fanno parte. Lo sportello informa e accompagna famiglie e assistenti familiari nell’impostare una progettualità articolata a supporto del familiare non autosufficiente. La Regione Veneto ha istituito il registro regionale degli assistenti familiari e lo sportello sarà il punto di accesso per l’iscrizione».

«Abbiamo ancora una volta una dimostrazione tangibile di come sia fondamentale operare in rete – afferma Giorgio Maschietto, presidente dell’Ipab Monumento ai caduti in guerra di San Donà – La popolazione sta invecchiando e quindi aumentano i bisogni di cura per gli anziani: solo con un’azione sinergica dove ciascuno condivide le proprie competenze possiamo riuscire a sostenere le famiglie. L’impegno più grande da parte nostra sarà proprio quello di annodare i fili tra tutte le realtà presenti sul territorio e soprattutto dare informazioni chiare e puntuali su tutti i servizi attivi, aiutando le famiglie a orientarsi e mettendole al corrente di cosa possono trovare per sollevarli nelle situazioni di bisogno». A San Donà di Piave lo sportello badanti è attivo al centro anziani “Colora il tuo tempo” di Viale della Libertà 10, ogni lunedì dalle 8.30 alle 12.30. A Jesolo ogni venerdì dalle 14 alle 18 al Centro anziani “Sandro Pertini” di via Garibaldi 27. Per informazioni e appuntamenti: telefonare allo 340.8638669.