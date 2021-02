Riapre villa Widman da mercoledì, per tre giorni alla settimana

Il compendio della Città metropolitana situato lungo la Riviera del Brenta, in via Nazionale 420 a Mira, riaccende le luci sulla sua bellezza dopo le restrizioni della pandemia

Villa Seriman, Widmann Rezzonico, Foscari riapre al pubblico da mercoledì 17 febbraio. Porte aperte per tre giorni a settimana e ingresso gratuito sotto i 18 anni. Il compendio, situato lungo la Riviera del Brenta, in via Nazionale 420 a Mira, riaccende le luci sulla sua bellezza dopo il lungo periodo di stop a causa delle restrizioni della pandemia.

La Villa di proprietà della Città metropolitana di Venezia e in gestione alla San Servolo servizi riaprirà al pubblico il mercoledì, il giovedì e il venerdì, 10.00 – 16.30. Per tutto il mese di febbraio sarà possibile accedere a tariffa ridotta. «Tutto il compendio sarà visitabile – spiega Andrea Berro, amministratore San Servolo - La casa dominicale con i suoi arredi e preziosi decori, l’ampio giardino storico e il grande parco monumentale con il laghetto popolato da cipressi acquatici. Una decisione presa dopo averla condivisa con il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e che riconsegna al pubblico uno dei più bei gioielli della Riviera del Brenta».

Villa Widmann torna quindi aperta a residenti desiderosi di tornare a frequentare nuovamente i luoghi della cultura e agli ospiti che possono arrivare da tutta la Regione. Con il coinvolgimento di giovani in stage il percorso di visita alla Villa è stato arricchito con nuove schede tematiche di approfondimento sui vari proprietari che l’hanno posseduta e sui loro illustri ospiti ed è stata predisposta una nuova scheda di presentazione del percorso di visita. Come da ultimo Dpcm la riapertura è consentita solo nei giorni feriali; la prenotazione non è necessaria ma fortemente consigliata per evitare attese, visto il contingentamento imposto dai protocolli di sicurezza, con una telefonata allo 041 424373 oppure una mail a villawidmann@servizimetropolitani.ve.it

La Villa è facilmente raggiungibile: in auto, con possibilità di ampio parcheggio riservato, o con i mezzi pubblici Actv, linea 53 da Venezia o da Padova (fermata Mira Rescossa).