Dal 3 febbraio i cinema di Venezia riaprono a pieno regime

Da giovedì 3 febbraio riaprono il cinema Giorgione di Cannaregio e l'Astra del Lido, dopo la temporanea sospensione causata da problemi correlati all'emergenza Covid ed al passaggio di consegne ad una nuova cooperativa, che ha preso in gestione il personale di sala. La programmazione del Circuito cinema di Venezia, dunque, torna a pieno regime.

In programmazione al Giorgione, dal 3 febbraio, ci sono “Quel giorno tu sarai”, in occasione del Giorno della Memoria, con una presentazione (per il turno delle ore 21 di giovedì 3 febbraio) di Giuseppe Ghigi. L’Astra riparte con due titoli: “America Latina” e “Il capo perfetto”. Il fine settimana, al Lido e al Rossini, riporta i bambini in sala con la pellicola “Il Lupo e il Leone”. La programmazione del Rossini prevede invece le proiezioni di “La fiera delle illusioni”, “Gli occhi”, “Italia K2” e “Un eroe”. Infine, al Dante di Mestre in cartellone ci saranno “Stringimi forte”, “La signora delle rose”, “Il pianeta in mare” e “1917”.

Le tre sale cinematografiche riaprono al pubblico con gli stessi orari e turni: il Rossini riposa il lunedì, il Giorgione il martedì e l’Astra nelle giornate di martedì e mercoledì. «Nonostante le difficoltà legate alla pandemia - fa notare l'amministrazione - i tre cinema restano aperti per otto ore e mezza al giorno, dal lunedì al venerdì, mentre nei weekend la programmazione si allunga a circa 9 ore e mezza per gli spettacoli dedicati ai bambini all’Astra e al Rossini». Per maggiori informazioni: www.culturavenezia.it/cinema