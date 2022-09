Una serata al Lido per aiutare i bambini con paralisi cerebrale

Una serata per promuovere la ricerca in aiuto di bambini con paralisi cerebrale. Si è tenuta sabato sera, in occasione della Mostra del Cinema, al Lido di Venezia, organizzata dalla Fondazione Giovani Leoni Onlus. Il progetto ambizioso, "Brain Up", si propone, attraverso la riabilitazione, di aiutare i ricercatori e dare una speranza e una nuova luce a tanti bambini.

La Fondazione Giovani Leoni è nata nel 2013 dal desiderio filantropico dei fratelli Christian e David Barzazi di offrire supporto ed assistenza alle famiglie dei bambini colpiti da paralisi cerebrale. Il presidente, Christian, è padre del piccolo Riccardo cui, a causa di un’asfissia perinatale, è stata diagnosticata proprio la paralisi cerebrale infantile. La fondazione nasce per raccogliere fondi a supporto del progetto di sperimentazione scientifica della cura col Metodo Feldenkrais.