«Venezia non è per i giovani». Nei dati l'immagine tracciata dalla Fondazione Pellicani

"Venezia non è una città per giovani" è il titolo di un'analisi della Fondazione Pellicani che, in occasione dei cinquant’anni della Legge speciale ha fornito spunti per interpretare la situazione aggiornata della città. Un dato che merita particolare attenzione, ed emerge dalla relazione di Silvia Oliva, ricercatrice di Fondazione Nord Est, riguarda proprio i giovani.

«Il grafico mostra la mancanza di attrattività della laguna per le persone comprese tra i 25 e 44 anni; una generazione, nel pieno dell’età produttiva, che progressivamente lascia la città in quanto evidentemente non trova le condizioni per viverci: lavoro, casa, servizi. Conti alla mano, dal 2001 al 2021 le persone in questa fascia d’età sono passate da circa 81 mila a poco più di 51 mila», commenta la Fondazione. Per i giovanissimi e gli over 50 non sembra esserci il problema, in base alla curva, che invece si manifesta nella popolazione in età lavorativa.

L’analisi, che comprende dati dell’interno comune, in quanto non sono disponibili dati disaggregati, consente di tradurre in cifre un Comune molto esteso che comprende le isole lagunari e la terraferma. «Nei primi anni del 2000 gli abitanti superavano quota 270 mila, ma da allora è iniziata la discesa - dice la Fondazione Pellicani - che sta continuando. Un calo inesorabile nonostante l’immigrazione che, fino al 2010 è significativa, poi va via via riducendosi facendo perdere circa 20 mila persone». Un dato che riguarda sia Venezia sia Mestre.

Una delle ragioni principali, secondo Silvia Oliva, riguarda il mercato del lavoro. «Dietro all’idea di una città unica, che rappresenta un miracolo dell’ingegno umano, nella città antica sembra sopravvivere solo lo sfruttamento turistico del suo mito e in terraferma la fine della città industriale novecentesca pare non abbia prodotto ancora una alternativa appetibile, se non un indefinito terziario a basso valore aggiunto e innovazione».

Il crollo del manifatturiero si è tradotto in un aumento significativo del comparto dei servizi, che ha significato una crescita di quelli legati prevalentemente al turismo, ma anche ai trasporti, all'immobiliare, accanto a sanità e assistenza sociale. «Ciò diversamente da quanto si è verificato in altri contesti territoriali limitrofi nel Nordest, ma più in generale nel nord del Paese, dove si sono sviluppati prevalentemente servizi a supporto di attività manifatturiere, ovvero servizi ad alto contenuto di conoscenza e di tecnologia, tra l’altro adatti all’insediamento anche in una città fragile come Venezia che si sposa bene con il digitale, i servizi professionali, la ricerca», sostengono i ricercatori.

Lavoro

Complessivamente nel Veneziano i servizi valgono il 70 per cento del mercato produttivo, in base ai dati elaborati da Fondazione Pellicani. Tra il 2008 e il 2022 sono esplosi i servizi legati al turismo, ma anche alla cultura e all'istruzione: qui si concentra la metà della domanda di occupazione. In particolare nella cinematografia, video e programmi tv, ma anche istruzione nelle scuole medie. Tra le figure professionali più richieste, il 51 per cento è in ambito alberghiero e della ristorazione. Sono richiesti camerieri, facchini, commesse, cuochi. Complessivamente un occupato su 4 svolge un lavoro non qualificato.

«Come valorizzare la presenza delle grandi istituzioni culturali cittadine come l’Università, l’Accademia, la Biennale o i musei che oggi sono solo luoghi espositivi da visitare, per un turismo di qualità?», è la domanda che lo studio si pone dopo aver scattato l'immagine della città. Se uno dei settori che offre maggiori opportunità di lavoro è legato alla produzione cinematografica, ai video e ai programmi televisivi il paradosso è che in città non ci sono luoghi di formazione legati a questi settori. I musei possono allo stesso diventare per i promotori dello studio, bacino di creatività e innovazione per le imprese dalla moda, del design, dell’architettura che rappresentano un importante motore economico e sociale del Nordest. Anche nella relazione del tecnologo del Cnr di Venezia, Emiliano Ramieri, Venezia appare come luogo ideale in cui sviluppare centri di studio e innovazione legati all’ambiente. «La legge, com’è noto, già nel 2019 ha previsto la nascita a Venezia di un centro internazionale sui cambiamenti climatici, già finanziato ma non ancora istituito. Sarebbe un esempio concreto di come sviluppare attività alternative alla monocultura turistica».

Turismo e residenza

Le tabelle mostrano come in 10 anni le presenze turistiche siano cresciute in modo esponenziale. «Il riflesso è pesante sulla residenza», sostiene la Fondazione Pellicani. «Come fanno lavoratori “poveri” con salari molto bassi a trovar casa in una città dove gli alloggi costano mediamente 4000 euro al metro quadro e, qualora si trovi un alloggio in affitto costa circa 700 euro al mese per meno di 50 metri quadri? Non a caso in 20 anni (2000-2019) il rapporto tra residenti e posti letto turisti (secondo i dati dell’osservatorio civico sulla casa "Ocio") è passato da 76.007 abitanti per 14.248 posti letto a 59.570 abitanti per 59.373 posti letto.

«L'analisi - osserva Nicola Pellicani, segretario della Fondazione - non fa che confermare come la città stia progressivamente perdendo la sua dimensione urbana. Un fenomeno molto preoccupante, un processo inesorabile di spopolamento della città. Un calo demografico in particolare nella fascia d'età 25-44 anni: Venezia non è una città per giovani. Solo agendo sulla base economica, attivando politiche per il lavoro e la residenza sarà possibile invertire questa tendenza. Diventa fondamentale - conclude Pellicani - costruire un'agenda condivisa per ripensare Venezia, con il contributo di tutti i veneziani interessati al destino della città».