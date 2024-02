Già ricoperti gli scavi archeologici in piazza San Marco

Il rinvenimento di alcune murature e sepolture attribuibili alla chiesa altomedievale di San Gemignano (VI secolo d.C.) in piazza San Marco, annunciato dalla locale Soprintendenza il 19 febbraio, ha fatto il giro del mondo. Ripreso da giornali locali, nazionali e anche testate estere: un contesto archeologico che è in grado di raccontare molto su passato di piazza San Marco, prima delle successive e continue sistemazioni che ne hanno reso l'aspetto simile a quello che conosciamo oggi, in particolare dopo il XII secolo e la costruzione della basilica. Eppure, già da qualche giorno, precisamente dal 20 febbraio, le indagini archeologiche sono concluse, lo scavo chiuso, e si sta proseguendo rapidamente alla posa dei masegni restaurati, che era poi la ragion d'essere di quel cantiere davanti alle Procuratie nuove. Addio alla chiesa di San Gemignano? Non proprio.

Quel che è successo è in realtà prassi per un cantiere di "archeologia preventiva", cioè tutti quelli, la stragrande maggioranza, che non vengono aperti per finalità di ricerca ma per documentare, rapidamente, quanto si trova nel sottosuolo in corrispondenza di lavori, pubblici o privati, che in quel sottosuolo devono intervenire: in questo caso, per la sostituzione dei masegni. Ciò che è particolare, in questa storia, è che i ritrovamenti archeologici siano stati ritenuti così rilevanti, dagli uffici della Soprintendenza, da meritare di essere comunicati al pubblico, con foto e post sui social: data la risposta del pubblico, è evidente che lo fossero. Gli uffici hanno scelto il momento scientificamente più corretto per comunicare la scoperta, cioè quello di fine lavori, quando il massimo dei dati e dell'analisi preliminare erano disponibili. E quindi, quando gli elementi per l'identificazione con la chiesa di San Gemignano, di cui si era persa l'esatta collocazione, iniziavano ad essere abbondanti. Di fatto però, il riscontro enorme della scoperta, rilanciata ad esempio dall'Ansa il 20 febbraio - cioè quando il cantiere archeologico già non era più visibile - e il fatto che il Comune abbia chiesto di chiudere rapidamente il cantiere, subito dopo la comunicazione del ritrovamento, può creare qualche disappunto a chi sperasse di arrivare in piazza e vedere gli scavi. Ma in una piazza così centrale ed iconica, non era percorribile la strada di un'area archeologica visibile, che avrebbe messo a rischio le strutture e alterato il paesaggio urbano.

Abbiamo chiesto alla Soprintedenza come si stia muovendo per comunicare e valorizzare tutto ciò che è stato scoperto, ma la risposta è stata molto stringata: «stiamo lavorando a un protocollo di comunicazione d'intesa con il comune», segno che il lavoro è appena agli inizi. Come sempre in questi casi, tutti i reperti e i dati raccolti dallo scavo archeologico sono inventariati e conservati dagli uffici, che potranno trovare il modo di valorizzarli e raccontarli al pubblico cittadino e non. Uno dei luoghi in cui senza dubbio verrà raccontata l'antica piazza San Marco, e quindi questo scavo, sarà il Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia (da non confondere con il quasi omonimo Museo Archeologico Nazionale in piazza San Marco), che sta nascendo al Lazzaretto Vecchio con il fine di dare uno spazio espositivo al racconto archeologico della città e della laguna, che oggi manca. Ma è ancora un cantiere senza una data di apertura al pubblico.