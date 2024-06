Concessioni balneari, Agcm ricorre al Tar contro le proroghe. Chioggia: «Pronti a difenderci»

«Siamo pronti a difenderci». A parlare è Serena De Perini, assessore al demanio di Chioggia, uno dei Comuni contro i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha presentato ricorso al Tar per aver applicato la proroga delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024. La decisione era stata presa da altri 20 Comuni in Italia anche a causa della mancanza, a livello nazionale, dei criteri con cui indire le gare. E tutti, oggi, sono finiti al centro dei ricorsi.

I fatti

L’amministrazione clodiense a inizio anno aveva approvato una delibera di conservazione «degli effetti delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative interessate da istanze di prolungamento a seguito di investimento, ai sensi della legge regionale 33 del 2002». Di fatto, aveva spiegato l'amministrazione, questo atto «assicura continuità ad un comparto economico-produttivo importantissimo come quello balneare». «La nostra delibera - spiega oggi De Perini - era una presa d’atto della legge 118 del 2022 (Legge Draghi), nella quale si prevede la conservazione degli effetti delle concessioni fino al 31 dicembre 2024 nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3. Non essendo applicabile a tutte le concessioni, non si può interpretare come una proroga automatica». La Legge Draghi stabilisce che «in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima».

A fine gennaio erano state presentate delle diffide a tutti i Comuni che avevano emanato atti di proroga delle concessioni balneari, definendoli illegittimi, tralasciando, invece, i Comuni che nel frattempo avevano avviato le procedure di gara. «Parlare di proroga non è corretto», conclude De Perini -. Sarà un giudice a stabilire quello che accadrà, ma come Comune siamo ci stiamo preparando formalmente a difenderci».