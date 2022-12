Due nuove darsene su strada corte Comare e Fondamenta delle Cappuccine

Rifacimento dei frangionde della darsena su strada Corte Comare (al Ponte Longo) e della darsena in Fondamenta delle Cappuccine a Burano, per un totale complessivo di investimento pari a 1.220.000 euro: la giunta ha dato l'ok al progetto e alla fattibilità.

«Si tratta di due interventi che ci consentiranno di mettere completamente a nuovo due darsene dell'isola - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - garantendo cosi non solo l’esecuzione di un lavoro che andrà a ripristinare due fondamentali strutture ammalorate dall’acqua alta del 2019, ma garantirà una manutenzione straordinaria su opere che sono importanti per chi vive l’isola. Si procederà con il ripristino funzionale degli elementi lignei della porzione nord del pontile di accesso alla darsena su strada Corte Comare, il ripristino funzionale del frangionde in palancolato metallico e rivestimenti in tavolato di legno della darsena su Fondamenta delle Cappuccine».

Darsena su strada Corte Comare

Gli interventi di ripristino della porzione nord del pontile di accesso alla darsena prevedono il rinnovo degli elementi lignei deteriorati, senza modifiche di forma e dimensione. In particolare sono previste le seguenti lavorazioni:

rimozione del tavolato esistente;

rimozione delle travi lignee secondarie e principali esistenti;

rimozione e risistemazione della predisposizione impiantistica esistente (2 lampioni e cavidotti in pvc);

posa in opera di nuove travi in legno di Rovere di sezione analoga;

posa in opera di tavolato in legno durevole con spessore di 4,5 centimetri con finitura antiscivolo.

Darsena su Fondamenta delle Cappuccine

La soluzione di progetto prevede la realizzazione di una struttura fissa di protezione della darsena con caratteristiche costruttive analoghe alla struttura attualmente in opera. In particolare sono previste le seguenti lavorazioni: