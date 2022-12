La Giunta stanzia 140 mila euro per la sistemazione del tratto di strada in ingresso a Forte Rossarol. I lavori partiranno già a marzo, annuncia l'assessore alla Viabilità Renato Boraso. «Saranno finiti per l’arrivo della bella stagione». Il progetto definitivo e di fattibilità tecnica ed economica che prevede la sistemazione del tratto di via Pezzana dall’incrocio con via Triestina fino al ponte sulla Bazzera, di lunghezza pari a 600 metri, è stato approvato. «L’intervento - spiega Boraso - è volto alla realizzazione di una nuova pavimentazione in asfalto su una strada che rappresenta l’unico collegamento con il Forte Rossarol. Andremo a sistemare un percorso strada che attualmente presenta buche e cedimenti mettendolo in sicurezza per chi si troverà a percorrerlo».

Il progetto prevede la sistemazione di un tratto mantenendone le dimensioni caratterizzate da una larghezza tra 3 metri e mezzo e 4 metri e trenta. La nuova pavimentazione sarà realizzata in conglomerato bituminoso, composta da uno strato di binder dello spessore di 10 centimetri e uno strato di usura dello spessore di 3. L’intervento prevede la fresatura superficiale dell’attuale pavimentazione in maniera da livellare e uniformare il più possibile l’andamento della strada e da sagomare la sezione trasversale con le dovute pendenze per lo scolo delle acque meteoriche.

Si interverrà quindi con la stesa e compattazione di uno strato di misto cementato. Infine, per assicurare le condizioni di invarianza idraulica dell’intervento si procederà alla pulizia e al risezionamento dei fossati di scolo laterali. Un intervento dal valore complessivo di 140 mila euro che vedrà l’inizio dei lavori nel prossimo mese di marzo con una durata prevista di 30 giorni così da garantire, per la prossima stagione primavera-estate, la possibilità di raggiungere il forte su un percorso completamente sistemato e sicuro.