A Noale parte il rifacimento della segnaletica stradale nelle frazioni

Un autunno che sia apre all'insegna degli interventi di sistemazione e rifacimento della segnaletica stradale, quello del Comune di Noale. L'Amministrazione inizia già lunedì nella frazione di Briana, con il ripristino completo dei segnali orizzontali in via Briana centro, in via Primo Maggio, in via Santa Caterina, via Brugnole, via Lunga, via Martiri della Libertà, via Giacomelli, via Cadore, via Boschi, via della Resistenza, via Comneno Angeli, via Ronco, via Parauro, via Stretta, via Valli, via Vernice e via del Cimitero.

A seguire sarà la volta della frazione di Cappelletta, con via Santa Margherita, via Cappelletta centro, via Santa Giovanna d’Arco, via Stella, via Roverato, via Bigolo, via Casone, vicolo Benin, via Gavinazzo, via delle Lovere, via dei Casarini e via Valsugana. Nel complesso si tratta del rifacimento di 26 attraversamenti pedonali e 16 piazzole di fermata d'autobus nella strada regionale 515 via Noalese nord, via Moniego centro, via Tempesta, via Bregolini e via Noalese sud. L'importo dei lavori ammonta a circa 40.000 euro.