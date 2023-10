Bibione, manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi: due milioni

A conclusione della stagione turistica balneare 2023, ripartono i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi a Bibione. In corso di ultimazione gli interventi di rifacimento dei marciapiedi di via Saturno, via Regolo e via Perseo. Il 16 ottobre sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria di Corso Europa e via Taigete che dureranno per sei mesi. Al fine di garantire una comoda accessibilità alle strutture ricettive attualmente aperte in Corso Europa e via Taigete, i lavori verranno avviati a partire dall'incrocio tra Corso Europa e via Orsa Minore e proseguendo in direzione ovest.

«L’amministrazione Comunale vuole continuare su questa strada per garantire un miglioramento dell’immagine e della funzionalità di Bibione - commenta il sindaco Flavio Maurutto - Ci dirigiamo verso il concretizzarsi di circa 8 milioni di euro complessivi di opere che nei prossimi anni permetteranno di presentare la nostra città con una veste ancora più bella».

I lavori sono parte integrante di un’attività avviata nel 2022 che riguarda una serie di interventi di manutenzione che verranno avviati a Bibione nel corso della stagione invernale 2023-2024. Complessivamente per questa tranche di lavori sono stati impegnati 2 milioni di euro. Gli interventi prevedono prioritariamente la manutenzione delle strade maggiormente ammalorate dalle radici delle alberature esistenti, al fine di contribuire all’incremento della qualità urbana della località turistica di Bibione e a un miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici. «Gli effetti si vedranno già a partire dalla stagione turistica 2024», conclude Maurutto.