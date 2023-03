Riforestazione a Musile di Piave: nel Comune piantumazione di oltre mille alberi

Migliaia di alberi in un'area di 13mila metri quadrati. E' il progetto di riforestazione che riguarda via Mariutto a Musile di Piave, nella zona di proprietà comunale a ridosso di via dell'Artigianato. In questi giorni sono iniziate le piantumazioni che daranno vita a un vero e proprio polmone verde, che in realtà è solo una parte di un'iniziativa di più ampio respiro a cui il Comune è stato ammesso grazie alla partecipazione a un apposito bando.

«Sono 1200 i nuovi alberi che nasceranno in via Mariutto -spiega il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna- nell'ottica di una linea, quella della nostra amministrazione, che da qui ai prossimi anni punterà fortemente non solo su interventi di tutela ambientale ma anche di rigenerazione. Questo è solo un primo step di un ben più ampio progetto green con la regia della Città Metropolitana di Venezia e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tutte le opportunità che nasceranno in questo senso ci vedranno favorevoli. I benefici in tal senso sono di tutto rispetto. Maggiori aree verdi -conclude il primo cittadino- oltre a un aspetto estetico producono infatti notevoli miglioramenti nella qualità dell'aria, diminuendo inquinamento e pm10».