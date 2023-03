Migliaia di alberi con i soldi del Pnrr

Una festa per 280 alunne e alunni ha dato il via alla piantumazione del nuovo bosco urbano di Mira. Gli studenti, provenienti dal vicino plesso scolastico, hanno piantato con le loro mani un centinaio di nuovi alberelli, dando così avvio alla prima fase del progetto boschivo che il Comune di Mira realizzerà nell'area verde di via Oberdan-via Verga a Mira Taglio e successivamente a Oriago, al Forte Poerio. I due nuovi boschi urbani di Mira sono realizzati grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr e al bando di forestazione urbana. In via Oberdan viene così piantumata un'area di oltre 1 ettaro, con 1000 nuovi alberi messi a dimora, mentre a Forte Poerio gli alberi saranno oltre 3 mila per un totale complessivo di 4 ettari di nuova forestazione.

Gli alberi e gli arbusti piantati dagli studenti sono stati: carpino bianco, farnia, frassino meridionale, olmo campestre, acero campestre, tiglio, ciliegio selvatico, pioppo bianco, pioppo nero, bagolaro, salice bianco, biancospino, prugnolo e altri ancora, per un totale di 1060 nuovi esemplari.

«Aver iniziato la piantumazione con gli studenti - spiegano il sindaco Marco Dori e l’assessore Albino Pesce, con delega al Verde pubblico e Istruzione - è un gesto significativo, perché questi nuovi alberi sono simbolo di futuro e vita, ma anche di attenzione verso l'ambiente, tema che proprio le nuove generazioni hanno molto a cuore. Il nuovo bosco si trova vicino alle scuole, e ringraziamo tutti gli studenti, gli insegnanti e la direzione didattica per aver partecipato a questa iniziativa. L'amministrazione ha poi l'obiettivo di proseguire con almeno altri 1000 nuovi alberi all'anno e proverà a cogliere nuove opportunità anche con i prossimi bandi del Piano Nazionale».

Gli studenti delle classi primarie della Ugo Fosco di Mira hanno partecipato con entusiasmo: chi con il badile, chi con un albero, chi ancora preparando le zolle, dando vita al primo tratto del nuovo bosco. Nel corso delle prossime settimane saranno messe a dimora 1.060 piante su 1,06 ettari. L’area è posta in aderenza a lottizzazioni residenziali e a plessi scolastici, in parte con presenza di alberature anche di buon sviluppo, in parte mantenuta a prato (verde pubblico), in parte attrezzata con giochi in uno spazio contiguo a quello previsto per il rimboschimento.