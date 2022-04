Rimorchi portabici per bus, l'iniziativa per agevolare i collegamenti ciclabili

La Città metropolitana di Venezia, nell'ambito del progetto europeo Icarus, ha portato a termine tre azioni pilota per il miglioramento dei collegamenti intermodali: l’acquisto di due rimorchi portabiciclette (per un totale di 30 posti), lo sviluppo di una piattaforma informatica relativa a incidentalità e trasporti, e l’ottimizzazione di un tratto di ciclabile sul fiume Dese lungo la provinciale Altinia.

Tre azioni per la mobilità sostenibile

I nuovi rimorchi per bici sono destinati alle aziende di trasporto pubblico che dispongono di linee extraurbane e serviranno ad agevolare l'accessibilità sostenibile tra la costa veneziana e l'entroterra: grazie al loro impiego, ciclisti e cicloturisti potranno percorrere gli itinerari ciclabili verso il litorale tornando comodamente in autobus. La seconda azione riguarda la piattaforma online WebGis, che è stata arricchita con dati relativi a domanda e offerta di trasporto pubblico su gomma, flussi di traffico privato e incidentalità stradale: dati che permetteranno alla stessa Città metropolitana, ma anche ad altri enti, di raccogliere informazioni utili per la pianificazione di future strategie di mobilità e di messa in sicurezza delle strade. Infine, la terza azione ha permesso di intervenire sulla passerella lungo la Sp 40, via Altinia, a Dese, dotandola di sistemi di attraversamenti pedonali luminosi, piattaforme rialzate e segnaletica.

Le opere sono state finanziate con fondi europei tramite il progetto Interreg talia-Croazia denominato Icarus (Intermodal connections in adriatic-ionian region to upgrowth seamless solutions for passengers). Le tre azioni pilota, abbinate alle iniziative di pianificazione in corso e alla redazione del Pums (piano urbano della mobilità sostenibile), cercano anche di stimolare il cambiamento delle abitudini degli utenti in favore di modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente.