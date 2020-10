Da cinque anni in piazzetta Granaio: rimossa la gru dal centro storico di Chioggia

Nel corso della serata di ieri, giovedì 8 ottobre, sono state eseguite le operazioni di rimozione della gru in piazzetta Granaio, presente per il restauro dell'omonimo palazzo dall'11 gennaio 2016.

Una sosta lunga cinque anni

«Gli interventi di sistemazione del tetto sono stati conclusi – ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Alessandra Penzo, presente ieri insieme al presidente del Consiglio comunale Endri Bullo – motivo per cui era possibile accelerare per la rimozione della gru. Possiamo dire che ora è “l'inizio della fine” ovvero ora il cantiere proseguirà con le opere interne, che richiederanno ancora qualche mese. Sono soddisfatta non solo per me, ma per il lavoro dell'amministrazione: abbiamo dato una risposta a quello che i cittadini aspettavano da tempo». «Piazza Granaio adesso è libera dalla gru, che era diventata parte dello skyline del nostro centro storico – aggiunge il presidente del Consiglio Endri Bullo – ora l'amministrazione si darà da fare affinché la stessa rimanga libera dal parcheggio selvaggio, perché un luogo così bello, finalmente accessibile, sia rispettato da tutti».