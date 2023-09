Aumenta la bolletta della luce, batosta da 180 euro per i 165mila veneziani

Temuti e annunciati, si materializzano a partire da ottobre gli aumenti per le bollette della luce, come comunicato in questi giorni dalla stessa Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti. Il rincaro - che riguarda il mercato di maggior tutela - sarà del 18,6% e si tradurrà per i circa 165mila utenti veneziani che si trovano nel tutelato, in un esborso di 45 euro in più nel prossimo trimestre e di 180 euro nell’arco dell’anno. Un aumento che mantiene le tariffe ancora lontanissime dal quelle folli e ingestibili del 2022 ma che si aggiunge a un contesto economico drammatico.

Adico ha preso in esame i consumi medi dell’energia elettrica registrati nel 2022 dal portale Facile.it. Nel Veneziano si stima un utilizzo medio di 3.006 chilowatt per una famiglia tipo, il più basso di tutto il Veneto. Proprio un anno fa, quando si sono raggiunti prezzi da capogiro, la spesa per la luce nel mercato tutelato era stata di 1.465 euro, un vero salasso. In questo momento, invece, con le attuali tariffe, nel tutelato si pagano in un anno per i 3.006 chilowatt di consumo 970,14 euro (dato ricavato dal portale offerte di Arera), circa 500 euro in meno del 2022 (-33,8%). Dall’ 1 ottobre al 31 dicembre, invece, l’aumento del 18,6% annunciato dall’Autorità, che fissa ogni tre mesi i prezzi per il mercato tutelato, costerà alla famiglia tipo veneziano 45 euro in più, ovvero 180 euro di maggiori costi nell’arco dell’anno (a meno che nei trimestri successivi le tariffe non scendano). Insomma, con i rincari autunnali la bolletta passerà da 970,14 a 1.150,14 euro. Nel Veneziano il settore dell’energia elettrica conta 458mila utenti, di cui il 36% (circa 165 mila famiglie) è servito nel mercato tutelato dove, appunto, arriveranno gli annunciati aumenti. A farne le spese saranno soprattutto le persone anziane che sono molto più restie a passare nel mercato libero. Stiamo parlando in particolare delle due fasce d’età più avanzate: il 44% degli utenti di età compresa fra gli 80 e gli 89 anni e il 60% degli ultra90enni si trovano ancora nel mercato tutelato.

Mercato libero

Per quanto riguarda i 293mila veneziani che si trovano nel mercato libero, invece, tutto dipende dalla tipologia di contratto siglato e dalle decisioni della società che li fornisce. Ma è probabile che in molti non subiranno particolari rincari. D’altra parte il libero contempla una giungla di proposte che possono anche risultare più convenienti rispetto al mercato tutelato. Nel Veneziano si trovano attualmente 678 offerte per l’energia elettrica. Fra queste, 104 (il 15%) risultano più convenienti rispetto al mercato tutelato con risparmi che oscillano fra 3 centesimi e 130 euro nell’arco dell’anno. Intanto resta ancora un mistero il destino della maggior tutela. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del governo, cin si deve basare su quanto riporta il portale di Arera: per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è previsto per l' 1 gennaio 2024; per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024.

Adico: «Rincari figli delle speculazioni»

«Gli aumenti previsti nel mercato tutelato a partire da ottobre ci sembrano figli delle solite speculazioni - attacca Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. Fatalità, le giornate si accorciano, aumenta il consumo di energia elettrica e, guarda caso, crescono anche i prezzi. L’unica consolazione per le famiglie è che, anche con i prossimi rincari, siamo infinitamente lontani dalle bollette folli del 2022. Ma in un periodo di crisi generalizzata, con un’inflazione che continua a mordere soprattutto sul carrello della spesa, qualsiasi rincaro può risultare deleterio. Per quanto riguarda lo stop al mercato tutelato anche noi siamo favorevoli a una proroga ma soprattutto per tutelare gli anziani, vittime, fra l’altro, di continue truffe da parte di venditori che li trascinano nel mercato libero a loro insaputa. Ma non demonizziamo il settore non tutelato perché la concorrenza è sempre utile per abbassare i prezzi come successo nel mondo della telefonia».