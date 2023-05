Da luglio tornano i rincari di luce e gas, «per le famiglie veneziane 40 euro in più al mese»

Tornano i rincari per le bollette di luce e gas anche se le tariffe non si avvicinano ai prezzi folli del 2022. Come spiega Adico, per l’energia elettrica l’Arera comunica un aumento del 10% nel trimestre luglio-settembre e del 25% per il periodo ottobre-dicembre. Per i 458 mila utenti veneziani ciò si potrebbe tradurre in un maggiore esborso mensile di circa 25 euro rispetto al secondo trimestre 2023, quando si è registrato un calo importante delle tariffe.

Il costo del gas avrà incrementi meno rilevanti con un +5% fra luglio e settembre e un più 15% fra ottobre e dicembre. I 358 mila veneziani che hanno un’utenza gas significa dovranno sborsare circa 15 euro in più al mese. Insomma, a partire a luglio le bollette in provincia costeranno circa 40 euro in più al mese, rispetto al periodo marzo-giugno quando i prezzi erano crollati.

«Tra le concause la scadenza dei benefici governativi»

«Purtroppo sono molte le concause che porteranno nel prossimo trimestre a un aumento dei prezzi delle bollette - commenta il presidente dell'Adico Carlo Garofolini -. In particolare la scadenza di alcuni benefici governativi che fanno innalzare per forza i prezzi di luce e gas. Siamo in realtà più preoccupati per i tanti utenti che dal 30 giugno 2023 non godranno più dell’effetto dei decreti "Aiuti bis" che impedisce ai fornitori di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali se peggiorative per il cliente. Tanti veneziani si sono tutelati nel 2022 grazie a tariffe bloccate e fissate nel 2021. Ora, cosa succederà?».

Per quanto riguarda i rincari, è l’estate il periodo più critico, dal momento che aumenta la domanda di energia elettrica per l’utilizzo dell’aria condizionata. Lo scorso anno l’impennata dei prezzi ha fatto triplicare il costo delle fatture elettriche nel Veneziano: se a luglio 2021 si erano sborsati in media 51 euro (20 giorni sopra i 25 gradi) nel 2022 la spesa è lievitata a circa 145 euro (27 giorni over 25 gradi). «Rispetto allo scorso anno - prosegue Garofolini -, i prezzi sono molto più bassi, per fortuna. Attualmente la luce costa 0,11 euro al chilowatt e il gas 0,48 a metro cubo. La media del 2022 è stata di 0,48 per l’energia elettrica con punte estive di 0,50 e di 1,28 per gas con punte massime di 1,50. Insomma, il vortice inflazionistico pare comunque passato».