Sicurezza, arrivano i rinforzi estivi nelle località balneari

«Finalmente, dopo anni di zero rinforzi su Chioggia, arriveranno agenti della polizia di stato (circa 12), due carabinieri e anche personale per effettuare servizio con le moto d’acqua». Con queste parole il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, annuncia il potenziamento della sicurezza nella località in vista dell'entrata nel vivo della stagione turistica. Un incremento di agenti che è stato presentato questa mattina in occasione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto di Venezia, Michele di Bari.

«Ho chiesto anche di poter organizzare dei servizi interforze per contrastare il commercio ambulante abusivo sulla spiaggia - aggiunge Armelao -. La nostra amministrazione ha assunto in un solo anno e mezzo sette neo agenti a tempo indeterminato, che sono serviti per garantire il terzo turno serale da metà maggio a fine settembre, così da dare ausilio alle forze di polizia in tema di infortunistica stradale e non solo. A questi se ne aggiungeranno a breve altri tre a tempo determinato, che verranno impiegati per lo più per i servizi al contrasto del commercio abusivo sulla spiaggia».

I rinforzi previsti per Jesolo

Altri 12 agenti di polizia prenderanno, invece, servizio a Jesolo. Si tratta dello stesso numero di operatori in aggiunta alla pianta organica che erano stati destinati alla località balneare la scorsa estate. Confermato anche l’arrivo di rinforzi per le altre forze dell’ordine, carabinieri e guardia di finanza, nella stessa quantità del 2022. «Era importante che il numero previsto per Jesolo fosse confermato, e così è stato – dichiara il sindaco Christofer De Zotti -. L’arrivo di agenti e militari ci consente di garantire maggior sicurezza e quindi vivibilità a tutti: agli ospiti ma anche agli operatori economici e ai residenti. Noi continueremo a fare la nostra parte, sostenendo l’attività del comando di polizia locale con ulteriori agenti e nuovi strumenti. Jesolo ha ribadito la disponibilità a sostenere i costi per l’alloggio di una parte dei rinforzi, oltre alla necessità di prevedere servizi di ordine pubblico in piazza Mazzini soprattutto nell’orario notturno».