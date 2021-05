Actv, integrazione alle corse serali del tram da venerdì 28 maggio

Avm Actv integra il servizio serale del tram con corse aggiuntive nelle ore serali di venerdì, sabato, domenica e festivi a partire da venerdì 28 maggio. Il servizio tranviario serale delle linee T1 e T2 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi viene integrato così:

Linea T1 venerdì e sabato (feriali) - da Favaro per Venezia dalle ore 19:04 alle ore 23:04 corse ai minuti 04, 19, 34 e 49 | da Venezia per Favaro dalle ore 19:49 alle ore 23:49 corse ai minuti 04, 19, 34 e 49 | da Mestre centro per Favaro corse alle ore 21:45, 22:05 e 22:25 domenica e festivi - da Favaro per Venezia dalle ore 19:09 alle ore 23:09 corse ai minuti 09, 29 e 49 | da Venezia per Favaro dalle ore 19:14 alle ore 23:54 corse ai minuti 14, 34 e 54 | da Mestre centro per Favaro corse alle ore 22:05 e 22:35 Linea T2 venerdì e sabato (feriali) - da Mestre centro per Marghera dalle ore 19:30 alle ore 21:30 corse ai minuti 10, 30 e 50 | da Marghera per Mestre centro dalle ore 20:00 alle ore 22:00 corse ai minuti 00, 20 e 40 domenica e festivi - da Mestre centro per Marghera dalle ore 19:10 alle ore 21:40 corse ai minuti 10 e 40 | da Marghera per Mestre centro dalle ore 19:10 alle ore 22:10 ai minuti 10 e 40. Una boccata d'ossigeno dopo i disguidi generati dalle corse stracariche con l'arrivo dei visitatori nei fine settimana e le restrizioni ancora in vigore a bordo dei mezzi pubblici con la capienza ridotta alla metà, nonostante la progressiva ripresa della mobilità. Le corse garantite invece in occasione dello sciopero della navigazione, dei bus e dei tram Avm Actv del primo giugno, di 24 ore sono le seguenti: SCIOPERO 1 GIUGNO