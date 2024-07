Rinnovata l’area giochi del parco “Monsignor Meneghello”

Sono terminati i lavori di rigenerazione dei giochi dei bambini del parco comunale “Monsignor Meneghello” a Ballò di Mirano e l’area è stata riaperta alla cittadinanza. Ora ci sono le nuove strutture ludiche (scalette, torrette, arrampicate, scivoli, altalene, teleferica e percorso oscillante) con relativa pavimentazione di sicurezza. I nuovi giochi sono muniti di struttura metallica in acciaio zincato, materiale più resistente rispetto alle precedenti strutture in legno; inoltre sono adeguati alle fasce d’età dei bambini e bambine che quotidianamente frequentano la vicina scuola elementare "A. Manzoni". L’intervento è derivato dall’analisi dell’ufficio tecnico comunale in merito allo stato conservativo delle aree a verde pubblico attrezzate, dalla quale era emerso che in particolare il parco giochi “Mons. Meneghello” necessitava di un urgente intervento rigenerativo.

Per questo sono state eliminate alcune attrezzature ludiche non più manutentabili e sono state installate quelle nuove.cDomenica 14 luglio, in occasione della “Passeggiata alla scoperta dei sapori” organizzata dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Ballò, sono previste l’inaugurazione e la benedizione dei nuovi giochi per bambini alla presenza del sindaco Tiziano Baggio e del collaboratore pastorale don Michele Tronchin. La passeggiata partirà alle 8.20 dalla barchessa vicino alla chiesa e la prima tappa sarà il parco “Monsignor Meneghello” per l’inaugurazione. Lungo il percorso successivo ci saranno altre tappe per degustare prodotti tipici della zona.