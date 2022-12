Si rinnova il programma Teseo, a sostegno dei giovani talenti del teatro

Si rinnova per il triennio 2023-2025 il progetto TeSeO - teatro scuola e occupazione, il programma di formazione per giovani talenti interessati alle professioni artistiche e tecniche nel campo dello spettacolo dal vivo. Il progetto è stato approvato dalla giunta regionale tramite un accordo di programma con l’associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. «È un teatro che esce dal palcoscenico, andando ad incontrare le nuove generazioni per formare quelli che saranno gli artisti di domani - commenta il governatore Luca Zaia -. Il Veneto, con il suo Teatro Stabile, dimostra di guardare avanti, puntando sulla crescita culturale e sulla creazione di nuovi strumenti per generare occupazione».

Il valore complessivo dell’operazione è di oltre 2 milioni di euro: 1,4 a valere sul piano regionale FSE+ 2021-2027 e altri 755mila a carico del Teatro Stabile del Veneto. Nell'accordo rientrano quattro attività: consolidamento della rete regionale della formazione propedeutica teatrale per i ragazzi delle scuole di secondo grado e della formazione professionale; consolidamento dell’offerta formativa dell’Accademia teatrale “Carlo Goldoni”; consolidamento del modello di Compagnia giovani; sperimentazione di un’offerta formativa di specializzazione per le professioni artistiche e tecniche che operano nel campo dello spettacolo dal vivo.

La Regione del Veneto ha un ruolo di coordinamento del progetto, programmazione, indirizzo, supervisione e vigilanza delle attività, oltre all’onere di istituire un Comitato tecnico scientifico di accompagnamento. I compiti operativi sono in capo invece al Teatro Stabile del Veneto. «Il progetto TeSeO, nato a luglio 2018, ha già dimostrato nella scorsa edizione di essere un modello di eccellenza - aggiunge il presidente Zaia -. Accogliamo con piacere questo nuovo accordo di programma che rinnova un’iniziativa che abbiamo già visto essere vincente. Investire nella cultura e nello spettacolo dal vivo, coinvolgendo le nuove generazioni, è la strada giusta. Si tratta di un ambito importante non solo per la crescita della nostra società, ma anche per l’economia e per il mercato del lavoro».

Soddisfazione da parte di Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto: «Siamo grati ancora una volta alla Regione per la fiducia che ci ha voluto accordare rinnovando l’accordo di programma TeSeO. L’attenzione nei confronti delle giovani generazioni è uno dei punti fondamentali nel piano delle attività dello Stabile del Veneto, sia per quanto riguarda la programmazione di un’offerta che vada incontro agli interessi del nuovo pubblico, sia per la ricerca e la preparazione dei giovani artisti e professionisti dello spettacolo. È grazie all’esperienza positiva del programma di formazione TeSeO che negli ultimi quattro anni abbiamo potuto scritturare più di cento giovani artisti, tra attori e registi, coinvolti in diversi progetti di spettacolo, andati in scena per più di 300 repliche nei nostri teatri e sui grandi palcoscenici italiani. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Regione e la collaborazione di un partner come l’Accademia Teatrale Veneta, che fino ad oggi ci ha accompagnato in questa avventura».

Con un totale di 1886 partecipanti coinvolti e quasi 20mila ore realizzate tra i progetti dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, gli spettacoli della Compagnia giovani, le master class della fase specialistica e i corsi di propedeutica teatrale nelle scuole, il triennio pilota 2019-2021 del progetto TeSeO si era chiuso con ottimi risultati, che hanno ricevuto un'ulteriore conferma in questo ultimo anno di edizione transitoria fino ad ottenere oggi la conferma della partenza del nuovo triennio 2023-2025.