Rinnovate le cariche sociali in Avis Cannaregio

In Avis Gruppo Cannaregio si sono di recente rinnovate le cariche sociali: è Barbara Battagliarin a essere la nuova capogruppo. Vicecapogruppo è Davide Del Negro, segretario Stefano Polito e tesoriere Arianna De Col.

Davide Del Negro, capogruppo uscente, afferma: «Abbiamo svolto varie attività nel corso del 2022 e all'inizio del 2023, cito tra le più importanti: la Regata dell'Amicizia con le Remiere Settemari e Cannaregio, il calcetto donato al Patronato di San Giobbe, il contributo raccolto e donato all'Emporio della Solidarietà e un altro alle donne di Yarnbombing. Barbara Battagliarin, il cui impegno e amore per Venezia è noto a chi la conosce, è la persona giusta quale nuova capogruppo».

Battagliarin conclude: «Gli obiettivi per il futuro sono quelli di sensibilizzare sempre più la cittadinanza al dono del sangue e far crescere il gruppo Cannaregio, che ha appena compiuto tre anni di attività e ha un gran potenziale. Vogliamo essere vicini alle varie realtà di volontariato del Sestiere. In cantiere ci sono altre attività con patronati e associazioni locali».