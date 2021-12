Riordino del mercato di Rialto

Approvato l'avvio dell'iter di riordino del mercato ortofrutticolo di Rialto e l'introduzione di nuove categorie merceologiche di vendita per i posteggi dei mercati giornalieri di Mestre San Michele e Marghera. A Rialto è prevista la razionalizzazione delle occupazioni più accentrate sulla "Pescheria" a seguito del trasferimento, con conseguente liberazione, della gran parte delle attuali occupazioni in area "Casaria".

I lavori di nuova infrastrutturazione consentiranno entro il 2022 la modifica delle occupazioni di suolo pubblico nell'area mercatale realtina. La nuova collocazione permetterà quindi una migliore viabilità ma anche una più armoniosa visione d'insieme, grazie anche agli interventi di rifacimento delle tende di copertura, che saranno rinnovate, e della struttura dei banchi. Gli interventi tendono quindi a migliorare il mercato sotto tutti i punti di vista per renderlo più funzionale, ma anche più accogliente attraverso un lavoro di restailing delle strutture. È in corso di valutazione ogni possibile aggiornamento delle categorie merceologiche di vendita al fine di rendere più adeguata la tipologia dell'offerta a fronte del calo attuale dei consumi di ortofrutta da parte dei clienti. Per quanto riguarda il mercato di San Michele a Mestre sarà consentita una maggiore differenziazione dell’offerta merceologica, oggi presente solamente per l’alimentare ortofrutta e ittico. È stata approvata la dislocazione dei nuovi posteggi con modifica del numero 46 da ortofrutta ad alimentare, rivendita di olio, vini e liquori e prodotti dell’alveare, miscele di caffè. Una proposta che sembra rispondere all'esigenza di attualizzare l'offerta di un mercato cittadino con prodotti maggiormente differenziati. Nel mercato giornaliero di Marghera si amplia l'offerta includendo specialità siciliane di qualità in parte già confezionate. Nel corso del 2022 saranno monitorate le esigenze manutentive di tutti i mercati giornalieri cittadini adottando i necessari interventi.