Rilancio del mercato di Rialto, la riorganizzazione passa all'unanimità

Nuova sistemazione delle attività commerciali del mercato ortofrutticolo a Rialto, in particolare di quelle situate vicino alla Pescheria. Svuotate gran parte delle attuali occupazioni in area Casaria, al termine dei lavori alle infrastrutture che saranno completati entro l'anno, verranno modificate le occupazioni di suolo pubblico nell'area. Oggi il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'emendamento con cui l'amministrazione intende predisporre, con il coinvolgimento delle categorie economiche e delle Municipalità, un piano di rilancio del mercato di Rialto sull'esempio di esperienze positive delle principali città europee, senza snaturare il suo legame con i residenti ma valorizzando le produzioni locali, escludendo la somministrazione.

Oltre al riordino del mercato ortofrutticolo di Rialto sono state introdotte nuove categorie merceologiche di vendita nei mercati giornalieri di Mestre e di Marghera. La delibera approvata con 26 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti, dà il via libera alla modifica del piano del commercio per un restyling delle aree commerciali. "I mercati giornalieri di Rialto, San Michele di Mestre, e di Marghera - si legge nella delibera - costituiscono parte significativa del sistema mercatale veneziano in ragione della loro tradizione storica e del ruolo che rivestono quale riferimento della vendita al dettaglio per i consumatori della città". Da qui la decisione di procedere con il riordino.

Per quanto riguarda il mercato di San Michele a Mestre, a seguito della sua nuova allocazione e infrastrutturazione, sarà consentita una maggiore differenziazione dell’offerta merceologica, presente solamente per l’alimentare, ortofrutta e ittico. Approvata la dislocazione dei nuovi posteggi con modifica merceologica del posteggio 46 da ortofrutta ad alimentare, rivendita di olio, vini e liquori, prodotti dell’alveare, miscele di caffè. L'ampliamento dell'offerta caratterizzerà anche il riordino dell'area mercatale di Marghera, in particolare attraverso la trasformazione di vendita per il posteggio 3 dove l'ortofrutta lascerà spazio ai prodotti tipici regionali italiani sfusi e confezionati.